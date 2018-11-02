Новая информация о складном смартфоне от Samsung

Складной смартфон Samsung, как ожидается, будет представлен за закрытыми дверьми в этом месяце во время конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско.

Согласно новому сообщению, телефон будет называться Galaxy F, и будет нести номер модели SM-F900U - довольно похоже на схему именования Galaxy S. В докладе также упоминается, что предпроизводственные подразделения тестируются в США с номером программного обеспечения F900USQU0ARJ5. Он также предполагает, что в телефоне будет уникальная версия Android UI, разработанная в партнерстве с Google. Устройства с номерами моделей SM-F900F и SM-F900N также были возможно выбраны для европейских и азиатских рынков, что является убедительным свидетельством того, что складной смартфон будет доступен по всему миру. Samsung плотно скрывает аппаратные спецификации смартфонов. Аналитики прогнозируют ценообразование в районе 2000 долларов.