Новая информация о смартфоне Nokia 9 PureView

Новая утечка информации о смартфоне Nokia 9. Благодаря Slash Leaks мы теперь знаем дизайн-макет передней панели Nokia 9.

На верхней части экрана расположилась решетка динамика, а также вырез камеры на правой стороне и место для других датчиков слева. Ничего не скажешь о нижней панели, кроме того, что она поразительно велика и не содержит ни каких функций. Что касается спецификаций, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 845 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Он будет оснащен 6-дюймовым дисплеем, батареей емкостью 4150 мАч и будет работать на Android Pie.