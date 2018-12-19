Новая информация смартфона Samsung Galaxy M20

Новая линейка смартфонов Samsung начального уровня, M-series, близка к своему дебюту, и M20 будет первым, кто войдет в нее.

Уже известно как телефон должен выглядеть после недавних утечек, так что теперь пришло время для внутренних характеристик. Телефон будет комплектоваться аккумулятором емкостью 5000 мАч, который превзойдет Galaxy Note9 на 1000 мАч. Также сообщается, что он оснащен Exynos 7885 SoC с 3 ГБ оперативной памяти, и как ожидается, экран будет представлять собой 6 дюймовый ЖК-дисплей IPS. НА задней стороне расположится модуль с двойной камерой на 13MP + 5MP.