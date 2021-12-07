Новая линейка корпусов AeroCool Tower Micro-ATX серии Evo Mini

Сегодня компания AeroCool представила линейку корпусов Tower Micro-ATX Evo Mini. Они доступны в черном и белом цветах, оба с полностью черным интерьером. Ключевым элементом дизайна является набор вертикальных светодиодных диффузоров ARGB, симметрично расположенных по высоте корпуса.

Левая боковая панель сделана из закаленного стекла и открывает внутреннее пространство, при котором блок питания размещается над лотком для материнской платы. В лотке можно разместить видеокарты длиной до 26 см и процессорные кулеры высотой до 15,6 см.

Вентиляция включает два передних кулера диаметром 120 мм, на которые можно установить радиатор размером 240 x 120 мм. Варианты хранения включают по два 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых крепления. Возможности подключения на передней панели включают один порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и разъемы HDA. Размер корпуса 195 мм x 385,4 мм x 314,8 мм (Ш x В x Г).