Новая линейка корпусов AeroCool Tower Micro-ATX серии Evo Mini

Сегодня компания AeroCool представила линейку корпусов Tower Micro-ATX Evo Mini. Они доступны в черном и белом цветах, оба с полностью черным интерьером. Ключевым элементом дизайна является набор вертикальных светодиодных диффузоров ARGB, симметрично расположенных по высоте корпуса.

Левая боковая панель сделана из закаленного стекла и открывает внутреннее пространство, при котором блок питания размещается над лотком для материнской платы. В лотке можно разместить видеокарты длиной до 26 см и процессорные кулеры высотой до 15,6 см.

Вентиляция включает два передних кулера диаметром 120 мм, на которые можно установить радиатор размером 240 x 120 мм. Варианты хранения включают по два 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых крепления. Возможности подключения на передней панели включают один порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и разъемы HDA. Размер корпуса 195 мм x 385,4 мм x 314,8 мм (Ш x В x Г).

Комментарии и отзывы AeroCool Tower Micro-ATX Evo Mini
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