Новая линейка мониторов SuperSolid Pro

SuperSolid анонсировала три новых монитора для геймеров и создателей контента после запуска SuperSolid P27 Pro, P24 Pro и T24.

SuperSolid PQ27 Pro

Новые дисплеи являются частью новой линейки мониторов Pro компании, с улучшенными характеристиками, такими как панели с более высоким разрешением, предназначенные для новых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. Самым крупным из них является SuperSolid XG340 Ultimate , сверхширокий 34-дюймовый экран с кривизной 1500R, быстрой частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс, а также поддержкой AMD FreeSync. Он оснащен четкой панелью Samsung QLED с разрешением 3440 x 1440 пикселей и технологией Quantum Dot и оснащен широким набором входов для дисплея, включая один DisplayPort 1.2, один HDMI 2.0 и два порта HDMI 1.4.

SuperSolid PU27 Pro

27-дюймовый SuperSolid PQ27 Pro - это улучшенная версия P27 Pro с IPS-панелью с более высоким разрешением 2560 x 1440 пикселей. Он поддерживает частоту обновления до 165 Гц и время отклика 1 мс в дополнение к AMD FreeSync.

Цены:

SuperSolid XG340R Ultimate - 877$

SuperSolid PQ27 Pro - 504$

SuperSolid PU27 Pro - 1022$

SuperSolid PU27 Pro предназначен для тех, кто положил глаз на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080. Благодаря панели IPS с высоким разрешением 4K и прекрасной частоте обновления 144 Гц вы получите плавные визуальные эффекты и самую четкую графику. Монитор также вдобавок оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт и имеет два входа DisplayPort 1.4, один USB-C и два входа HDMI 2.0.