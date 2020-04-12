Новая линейка ноутбуков Legion с технологиями NVIDIA и Intel

Компания Lenovo представила новую линейку игровых ноутбуков Legion, где будут использоваться новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, технология Max-Q Design, а также мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения серии H.

Старшую версию ноутбука Lenovo Legion 7i оснастили современной видеокартой серии GeForce RTX SUPER с технологией Max-Q Design. Любители игр будут наслаждаться повышенными тактовыми частотами и более высоким уровнем реализма в современных играх категории ААА, а младшая версия Legion 5 получила видеокарту RTX 2060.

Также новинки получили поддержку технологии NVIDIA G-SYNC, которая обеспечивает более плавный игровой процесс без рывков изображения. Кроме того, новая линейка ноутбуков Legion 7 и Lenovo Legion 5, станут первыми устройствами с поддержкой новой технологии Advanced Optimus, которая разработана совместно с NVIDIA и призвана повысить эффективность энергопотребления.