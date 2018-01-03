Новая модель Lenovo K320

Компания Lenovo , опять не осталась без внимания и решила выпустить новый смартфон с очень хорошей характеристикой. Lenovo K320t получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 × 720 пикселей. Девайс, построенный на четырехъядерном чипе Spreadtrum, оснащен 2 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 16 ГБ. Спецификации включают сдвоенную основную камеру (8+2 Мп) и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Сообщается, что смартфон выполнен в пластиковом корпусе, а емкость аккумуляторной батареи – 3000 мА/ч.