Новая модель Mi Notebook Pro с процессором Intel 11 и AMD Ryzen 5 5600H

Серия Mi Notebook Pro получила новую модель, так как появились результаты Geekbench для новой модели, которая поставляется в процессорах Intel 11-го поколения и вариантах процессора AMD Ryzen 5 5600H.

Ноутбук Mi Notebook Pro 2021 Intel

Первый вариант имеет процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения с 4 ядрами, 8 потоками и кэш-памятью третьего уровня объемом 12 МБ. Его базовая частота составляет 3,30 ГГц, а максимальная - 4,78 ГГц. Под управлением Windows 10 ноутбук набрал 1572 балла в одноядерном тесте и 5065 баллов в многоядерном.

Второй ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-11300H 11-го поколения. Одноядерный тест составил 1436 баллов, а его многоядерный - 4912 баллов. Базовая частота ноутбука составляет 3,11 ГГц, максимальная - 4,38 ГГц, а его кэш L3 меньше - 8 МБ. Обе модели имеют 16 ГБ оперативной памяти.

Ноутбук Mi Notebook Pro 2021 AMD

У версии с процессором AMD Ryzen 5 5600H с 6 ядрами и 12 потоками, базовая частота составляет 3,30 ГГц, а максимальная - 4,24 ГГц. Он также будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, а его кэш L3 - 16 МБ.

Ноутбуки должны поступит в продажу в 2021 году.
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