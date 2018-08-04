Новая модель Oppo F9 Pro

2018-08-04, Автор - Мария Шмелева; Продукт - F9 Pro; [94]
Компания Oppo выпустила смартфон бюджетного варианта. IPS-дисплей получит приличный размер 6,3 дюйма и разрешение 2280 х 1080 пикселей. Тыльная камера состоит из двух модулей на 16 МП. А вот лицевая камера имеет солидное разрешение 25 МП, поскольку модельный ряд F ориентирован на поклонников селфи. Батарея Oppo F9 Pro имеет емкость 3400 мАч.Гаджет собран на базе однокристальной системы MediaTek Helio P60. По слухам, набор памяти состоит из 6 ГБ ОЗУ и флэш-накопителя на 128 ГБ. Стоимость смартфона составит 160 долларов.


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