Новая модель Simgot EN700 MKII

Чашки наушников изготовлены из цельного куска алюминия и прошли высокоточную обработку на пяти осевом фрезерном оборудовании. EN700 MKII поставляются с кожаным чехлом, тремя парами стандартных амбушюр передающих глубокий и насыщенный бас, и тремя парами амбушюр с глубокой посадкой. Новинка также оснащена плетеным отсоединяемым кабелем. Инженеры решили отказаться от установки гарнитуры в данную модель с целью полного устранения микро фонического эффекта и потери сигнала. Подключение наушников осуществляется через двухпиновый разъём стандарта 0,78 мм.Диафрагма 10-миллиметрового драйвера была разработана специально для модели EN700 MKII. Для получения высокоточного звучания Simgot применила полимерный композит с титановым напылением. В качестве источника звуковых колебаний используется система на основе неодимового магнита с медным стабилизатором. Стоимость модели составит 8990 тысяч рублей.