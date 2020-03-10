Новая модель беспроводных наушников Sony WH-1000XM4

Популярные наушники Sony WH-1000XM3 отлично зарекомендовали себя. Их удобно носить, они отлично звучат и работают около 30 часов. Похоже, что спустя полтора года Sony готова выпустить приемника.

В сети появились изображения WH-1000XM4, опубликованные бразильской версией FCC. Новинка имеет идентичный дизайн и имеет поддержку Bluetooth 5.0, более низкое энергопотребление от 8 до 2 Вт и до 40 часов автономной работы.

WH-1000XM4 также поддерживает новую функцию «говорить в чат», и ведущая теория заключается в том, что это позволяет использовать свой голос для запуска Google Assistant, Alexa или Siri, в отличие от долгого нажатия, которое XM3 требует.