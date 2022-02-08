Новая оболочка OnePlus будет работать поверх Android 13

Еще в июне 2021 года OnePlus объявила о более глубокой интеграции с OPPO, а также о планах по разработке единой операционной системы, которая будет поддерживать предложения обеих компаний. После этого в Китае HydrogenOS была заменена ColorOS, а OxygenOS стала ничем иным, как ребрендингом ColorOS. Но OnePlus еще не определилась и недавно объявила о запуске единой операционной системе. Стало известно что новая унифицированная операционная система будет запущена вместе с флагманским телефоном OnePlus.

Унифицированная операционная система будет основана на Android 13. Это вполне разумно, учитывая, что дата запуска второе полугодие 2022 года совпадает с ожидаемой датой выпуска Android 13. Некоторые слухи предполагают, что грядущая унифицированная операционная система OnePlus может называться H2OOS , хотя официально это еще не подтверждено.