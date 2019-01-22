Новая прошивка Huawei Watch GT добавляет новые возможности и элегантный циферблат

Последние часы Huawei Watch GT получают новое обновление программного обеспечения, которое является небольшим по размеру, но приносит много полезных возможностей, включая новые функции, исправления ошибок и оптимизацию производительности.

Обновление OTA выходит с версией 1.0.5.22 и весит 8,04 МБ, после установки вы получаете новые циферблаты Elegance и поддержку отображения длинных сообщений. Если ваши часы страдают от проблем, связанных с будильником, а также с выходом из тренировки в некоторых случаях, это обновление устраняет их. Есть также оптимизация для входящих вызовов, сообщений, будильника, блокировки экрана, калибровки компаса, алгоритма определения частоты пульса и скорость бега в реальном времени.

Обратите внимание, что обновление 1.0.5.22 доступно по беспроводной сети. Это означает, что некоторые владельцы Huawei Watch GT получат уведомление OTA раньше других, так что не волнуйтесь, если у кого-то рядом с вами есть новое обновление, а у вас его нет.