Новая серия недорогих блоков питания AeroCool ECO

AeroCool Advanced Technologies представили новую серию компьютерных блоков питания ECO, ставших самыми доступными источниками питания в ассортименте AeroCool. Блоки питания AeroCool ECO подходят для систем начального и среднего уровня, но при этом их качество и надежность не ниже, чем у моделей высокого уровня. Они, как и другие комплектующие AeroCool, собраны из исключительно качественных деталей и обеспечивают стабильное и безопасное питание системы.

Новая линейка блоков питания AeroCool ECO-400W, ECO-450W, ECO-500W, ECO-550W, ECO-600W и ECO-650W уже поступила в продажу. Их рекомендованная розничная цена составляет 1250 руб., 1350 руб., 1500 руб., 1700 руб., 1850 руб. и 2100 руб. соответственно.