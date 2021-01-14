Новая серия ноутбуков Honor MagicBook на базе процессоров Intel 11-го поколения

Honor с нарядом запуском флагманского смартфона Honor V40 18 января в Китае, также представит новую серию ноутбуков MagicBook. Ожидается, что компания выпустит Honor MagicBook 14 и MagicBook 15.

Пока что известно, что Honor MagicBook 14 и 15 будут оснащены новейшими процессорами Intel 11-го поколения, вплоть до Core i7-1165G7. Эти процессоры производятся по 10-нм техпроцессу и поддерживают тактовую частоту до 4,7 ГГц. Ноутбуки имеют встроенный графический процессор Intel Xe с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Компания также предложит в качестве опции дискретную видеокарту NVIDIA MX450 для улучшения графической производительности.