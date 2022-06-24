Новая версия Apple TV выйдет во второй половине 2022 года

Apple анонсировала iOS 16 на мероприятии WWDC 2022 в начале этого месяца. Обновление содержит множество дополнений и изменений, направленных в первую очередь на экран блокировки устройства. Кроме того, при тестировании второй бета-версии операционной системы разработчик обнаружил ссылки на новую версию Siri Remote для Apple TV в iOS 16. Согласно последним данным, первые две бета-версии iOS 16 содержат строки для «SiriRemote4» и «WirelessRemoteFirmware.4». По словам Aaron613 из издания AppleDB, две ссылки в бета-версии iOS 16 не относятся к какой-либо текущей модели Siri Remote. Он заявляет, что оригинальный Siri Remote обозначается как «SiriRemote», а следующий редизайн с белым кругом обозначается как «SiriRemote2». Прошлогодний редизайн обозначен как «SiriRemote3». Это означает, что последняя ссылка на «SiriRemote 4» предполагает возможность новой версии для Apple TV.

На данный момент подробностей о SiriRemote4 мало. Нам неясно, собирается ли Apple полностью изменить дизайн пульта или просто добавит дополнительную функцию. Воспринимайте эту новость с долей скептицизма, поскольку нет официальных заявлений о том, что Apple будет продвигать новый Siri Remote. Если Apple планирует выпустить новый Siri Remote, как указано в бета-версии iOS 16, она также может выпустить новую модель Apple TV. Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо предположил, что Apple выпустит новый Apple TV во второй половине 2022 года, так что ждать, теоретически, осталось не так уж и долго.
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