Новая версия Huawei MateBook D 16 получила AMD Ryzen 7 4800H

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Huawei MateBook D 16, которая построена на чипе AMD Ryzen 7 4800H. Новинка характеризуется корпусом толщиной 18,4 мм, 16,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD, углами обзора 170 градусов, яркостью 300 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства sRGB, до 16 ГБ ОЗУ, встроенным графическим адаптером AMD Radeon, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, сканером отпечатков пальцев, двумя динамками по 2 Вт и комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт. Цена ноутбука составляет 1070 долларов.