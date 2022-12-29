Новая версия Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 основана на Snapdragon 8cx Gen 3

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков новой версий модели Galaxy Book 2 Pro 360, выпущенной в начале этого года. Новинка отличается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 вместо чипов Intel Core i5/i7 12-го поколения. Это позволило реализовать поддержку сотовых сетей пятого поколения и Wi-Fi 6E.

Устройство также оснащается 13,3-дюймовым сенсорным экраном Super AMOLED с разрешением Full HD, шарниром для работы в режиме планшета, поддержкой стилуса S Pen, тремя разъемами USB Type-C, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм аудиогнездом, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками на 4 Вт с системой Dolby Atmos, веб-камерой разрешением 1080p, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2 и дактилоскопическим сенсором. Ноутбук появится в южнокорейской продаже 16 января. Дата международного релиза пока не объявлена.
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