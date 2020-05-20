Новая версия Samsung Galaxy S10+ вышла в России

Компания Samsung Electronics довольно неожиданно выпустила в России новую версию прошлогоднего флагмана Galaxy S10+. Речь идет о варианте с керамической задней панелью и 128 ГБ флеш-памяти. Его цена составляет 79 990 рублей, но на сайте Samsung новинку можно купить со скидкой в 5 тысяч рублей. А если приобрести смартфон до 31 мая, то в качестве бесплатного подарка покупателю достанутся беспроводные наушники Galaxy Buds, которые оценены в 9 990 рублей. Помимо керамической версии на официальном сайте Samsung предусмотрены зеленая и красная расцветки.

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