Новая версия ноутбука Acer Swift 5 оценена в 90 тысяч рублей

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На итальянском Amazon появилась страничка с ноутбуком Acer Aspire 5 на базе еще не представленного официа...

В последнее время многие крупные производители ноутбуков стали все чаще обращать своё внимание на рынок х...

Мы уже привыкли к тому, что на Западе за 500 долларов можно купить лишь не самый мощный хромбук, однако в...