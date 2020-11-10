Новая версия ноутбука Acer Swift 5 оценена в 90 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России новую версию тонкого ноутбука Swift 5, который в числе прочего может похвастаться антибактериальным покрытием. Новинка характеризуется аппаратной платформой Intel Tiger Lake, массой 1 кг, 14-дюймовым IPS-дисплеем, покрывающим 90% площади крышки, яркостью 300 кд/кв.м, 72% охватом цветовой палитры NTSC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, SSD-накопителем ёмкостью 1 ТБ, до 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 и Thunderbolt 4, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX350. Цена ноутбука составляет 90 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Acer Swift 5
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