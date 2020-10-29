Новая звуковая система от Creative - Stage V2

Новинка получила аудиотехнологию Clear Dialog, которая позволяет пользователям четко слышать каждый слог, не увеличивая громкость, поскольку разговорный диалог извлекается и усиливается без ущерба для окружающих эффектов. Он оснащен двумя специально настроенными среднечастотными драйверами и мощным сабвуфером, который дополняет технологию объемного звука.
Stage V2 отлично подходит практически для всех устройств включая компьютеры, мобильные телефоны, планшеты и даже игровые консоли, такие как PS4 и Nintendo Switch. Для подключения есть Bluetooth , вход AUX , оптический вход и USB-C. Creative Stage V2 уже доступен на официальном сайте за $ 149.