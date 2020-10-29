Новая звуковая система от Creative - Stage V2

Компания Creative выпустила усовершенствованного преемника уже существующего Creative Stage. Новый Stage V2 обеспечивает лучшую производительность по более доступной цене.

Новинка получила аудиотехнологию Clear Dialog, которая позволяет пользователям четко слышать каждый слог, не увеличивая громкость, поскольку разговорный диалог извлекается и усиливается без ущерба для окружающих эффектов. Он оснащен двумя специально настроенными среднечастотными драйверами и мощным сабвуфером, который дополняет технологию объемного звука.

Stage V2 отлично подходит практически для всех устройств включая компьютеры, мобильные телефоны, планшеты и даже игровые консоли, такие как PS4 и Nintendo Switch. Для подключения есть Bluetooth , вход AUX , оптический вход и USB-C. Creative Stage V2 уже доступен на официальном сайте за $ 149.