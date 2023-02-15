Новейшая прошивка One UI 5.1 вышла для Samsung Galaxy Z Fold 4

Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI 5.1 на базе ОС Android 13 для складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4. Пока прошивка с номером F936BXXU1CWAC доступна для пользователей из некоторых европейских стран, но в ближайшие время обновление выйдет и в других регионах.

Напомним, что выпущенный прошлым летом Galaxy Z Fold 4 оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), 10-Мп наружной селфи-камерой, 4-Мп подэкранной селфи-камерой, гибким 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением QHD+, сотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, внешним 6,2-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселя, защитой от воды согласно степени IPX8, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 4,5 Вт стереодинамиками, боковым дактилоскопом, разъемом USB-C 3.2, алюминиевой рамкой, размерами в разложенном состоянии 155,1:130,1:6,3 мм, в сложенном – 155,1:67,1:15,8 мм и массой 263 г.
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