Новенький Poco F2 Pro уже продают в Украине

Сегодня компания Poco представила смартфон Poco F2 Pro, который оценен в 500 евро за базовую версию. Спустя пару часов после анонса новинка появилась в каталоге одного из украинских магазинов. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 17 000 грн или 586 евро. Старт поставок намечен на 4 июня.

Напомним, что смартфон оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой Poco Launcher 2.0 на базе Android 10.