Новенький Poco F2 Pro уже продают в Украине

Сегодня компания Poco представила смартфон Poco F2 Pro, который оценен в 500 евро за базовую версию. Спустя пару часов после анонса новинка появилась в каталоге одного из украинских магазинов. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 17 000 грн или 586 евро. Старт поставок намечен на 4 июня.

Напомним, что смартфон оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой Poco Launcher 2.0 на базе Android 10.
Комментарии и отзывы Poco F2 Pro
Обзоры:
Предварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагманПредварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагман
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71. Очень крутой смартфонПредварительный обзор Samsung Galaxy A71. Очень крутой смартфон
Самые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GBСамые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GB
Новости:
Samsung Galaxy Note20 получит аккумулятор на 4000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о топовых смартфонах Samsung Galaxy Note20. Утверждается, что ...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra вышел в новом цвете

Стартовали китайские продажи специальной версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra Cosmic Wh...
Продано 10 миллионов смартфонов Redmi Note 8 Pro

Бренд Redmi объявил о том, что на текущий момент продажи смартфона Redmi Note 8 Pro перевалили за 10 милл...
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermalta...
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. ThermaltaThermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black ...
DxOMark протестировали фронтальную камер...
DxOMark протестировали фронтальную камерНедавно мы писали о том, как флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест лаборатории DxOM...
Обзор Darksiders Genesis. В лучших тради...
Обзор Darksiders Genesis. В лучших традиФраншиза Darksiders никогда не могла похвастаться громадными бюджетами на разработку, но при этом абсолют...
Apple Pencil iOS 14 получит поддержку пр...
Apple Pencil iOS 14 получит поддержку прApple работает над добавлением преобразования рукописного текста. Эта функция позволит пользователям испо...
AMD прекращает использование функции Sto...
AMD прекращает использование функции StoС выходом материнских плат разъема AM4, компания выпустила функцию StoreMI, технология AMD StoreMI позвол...
Motorola представила смартфон Moto g8 po...
Motorola представила смартфон Moto g8 poНовый смартфон компании Motorola Moto g8 power lite оснащен колоссальной батареей емкостью 5000 мАч, кото...
Смартфон LG G9 может получить процессор ...
Смартфон LG G9 может получить процессор В сети появились подробности о смартфоне LG G9, который еще не был представлен официально. Если верить ис...
В продажу поступил смартфон ZTE Axon 11 ...
В продажу поступил смартфон ZTE Axon 11 Сегодня на китайском рынке стартовали продажи смартфона ZTE Axon 11 с поддержкой сетей пятого поколения. ...
Смартфон Honor 30 Pro+ получит топовый ч...
Смартфон Honor 30 Pro+ получит топовый чСегодня в базе данных Geekbench был обнаружен смартфон под кодовым названием EBG-AN10, который выйдет на ...
Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared La...
Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared LaXiaomi AKKU Infrared Laser Level это инфракрасный лазерный уровень с компактными габаритами. ...
Самые продаваемые смартфоны 2019 года. A...
Самые продаваемые смартфоны 2019 года. AВ сети появились данные о самых продаваемых смартфонов 2019 года. Давайте изучим по подробнее какие смарт...
Анонсирована раскладушка LG Folder 2...
Анонсирована раскладушка LG Folder 2Сегодня компания LG анонсировала недорогой раскладной телефон LG Folder 2, который стал преемником LG Fol...
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонкаОбзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопительОбзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель
Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor