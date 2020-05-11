Новые 16-дюймовые ноутбуки Honor MagicBook засветились в Китае

Официальная презентация обновленных ноутбуков Honor MagicBook ожидается 18 мая, а пока популярный интернет-магазин JD.com предлагает пользователям забронировать еще не представленные устройства. Речь идет о 16,1-дюймовой версии, которая пока только доступна лишь в модификациях на процессорах Intel Core i5 и i7. Ожидается, что ноутбуки получат чипы десятого поколения. Также на странице товара сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителях вместимость 512 ГБ. Помимо 16,1-дюймовых моделей, на презентации покажут и обновленные ноутбуки с 14- и 15-дюймовыми дисплеями. К сожалению, цена грядущих новинок Honor и Huawei на сайте JD.com пока не приводится.