Новые Apple Watch Ultra станут ещё больше

Когда компания Apple официально анонсировала умные часы Apple Watch Ultra, многие пользователи заявили, что им такое решение не по душе, потому что гаджет кажется слишком большим на руке и в целом напоминает какой-то компьютер на ремешке, а не часы. Впрочем, это были слова не целевой аудитории, а просто пользователей из сети, тогда как целевая аудитория сразу заявила, что гаджет очень классно выглядит и поставленные функции выполняет на триста процентов. Более того, некоторые пользователи заявили, что не отказались бы от большего формата гаджета, чтобы было удобнее нажимать на кнопки интерфейса в перчатках или, например, мокрыми руками. И оказалось, что в Apple уже над этим работают — часы нового поколения будут ещё больше.

Инсайдеры поделились информацией о том, что прямо сейчас в компании разрабатываются умные часы Apple Watch Ultra, которые получат поддержку различных новых технологий, но главное — у них будет 50-миллиметровый корпус. Это больше того, что сейчас может купить пользователей, так что дисплей тоже будет больше, работать с ним будет приятнее и, конечно, если вы хотели себе наручные часы с огромным дисплеем, то грядущая новинка вам точно понравится. Более того, инсайдеры считают, что пользователь получит ещё и microLED-дисплей, который обладает массой преимуществ по сравнению с привычным OLED-дисплеем, так что обязательно стоит присмотреться к новинке, когда она будет анонсирована в октябре текущего года. Про цену даже думать страшно.
Huawei Watch GT3 подешевели до 135 долларов …
Компания Huawei в рамках очередной распродажи снизила цену на умные часы Watch GT3 Китае. Теперь 46-мм ст…
Часы Amazfit GTR Mini показали на рендерах …
Профильное издание GSMArena поделилось изображениями и подробностями о смарт-часах Amazfit GTR, которые е…
Samsung Galaxy Watch4 получили очень важную функцию…
Многие пользователи используют умные часы не только для того, чтобы получать уведомления из социальных се…
Часы Huawei Watch Buds оценены в $430 …
Компания Huawei пополнила ассортимент гаджетов необычным устройством Watch Buds, которое представляет соб…
Часы Huawei Watch GT Cyber оценены в $175 …
Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch GT Cyber, которые можно доставать из сток…
Детские часы Garmin Bounce оценены в $150…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Bounce, которая предназначена для детей. При эт…
Apple готовит Watch Ultra нового поколения…
Вероятно, вы согласитесь с тем, что если бы не компания Apple, то рынок умных часов просто остановился бы…
Часы Huawei Watch GT Cyber появились в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу часы Huawei Watch GT Cyber, которые оценены от 175 долларов…
Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor