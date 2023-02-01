Новые Apple Watch Ultra станут ещё больше

Когда компания Apple официально анонсировала умные часы Apple Watch Ultra, многие пользователи заявили, что им такое решение не по душе, потому что гаджет кажется слишком большим на руке и в целом напоминает какой-то компьютер на ремешке, а не часы. Впрочем, это были слова не целевой аудитории, а просто пользователей из сети, тогда как целевая аудитория сразу заявила, что гаджет очень классно выглядит и поставленные функции выполняет на триста процентов. Более того, некоторые пользователи заявили, что не отказались бы от большего формата гаджета, чтобы было удобнее нажимать на кнопки интерфейса в перчатках или, например, мокрыми руками. И оказалось, что в Apple уже над этим работают — часы нового поколения будут ещё больше.

Инсайдеры поделились информацией о том, что прямо сейчас в компании разрабатываются умные часы Apple Watch Ultra, которые получат поддержку различных новых технологий, но главное — у них будет 50-миллиметровый корпус. Это больше того, что сейчас может купить пользователей, так что дисплей тоже будет больше, работать с ним будет приятнее и, конечно, если вы хотели себе наручные часы с огромным дисплеем, то грядущая новинка вам точно понравится. Более того, инсайдеры считают, что пользователь получит ещё и microLED-дисплей, который обладает массой преимуществ по сравнению с привычным OLED-дисплеем, так что обязательно стоит присмотреться к новинке, когда она будет анонсирована в октябре текущего года. Про цену даже думать страшно.