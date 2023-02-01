Новые Apple Watch Ultra станут ещё больше

Инсайдеры поделились информацией о том, что прямо сейчас в компании разрабатываются умные часы Apple Watch Ultra, которые получат поддержку различных новых технологий, но главное — у них будет 50-миллиметровый корпус. Это больше того, что сейчас может купить пользователей, так что дисплей тоже будет больше, работать с ним будет приятнее и, конечно, если вы хотели себе наручные часы с огромным дисплеем, то грядущая новинка вам точно понравится. Более того, инсайдеры считают, что пользователь получит ещё и microLED-дисплей, который обладает массой преимуществ по сравнению с привычным OLED-дисплеем, так что обязательно стоит присмотреться к новинке, когда она будет анонсирована в октябре текущего года. Про цену даже думать страшно.