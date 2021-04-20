Новые Chromebook Lenovo на базе процессора MediaTek

У компании Lenovo скоро появится два новых Chromebook на базе процессора MediaTek. Два новых устройств Lenovo IdeaPad 3 CB и IdeaPad Flex 2 CB были обнаружены на справочном сайте Lenovo по продуктам компаниями. Ожидается, что устройства будут анонсированы в ближайшее время.

IdeaPad 3 CB 14M836

IdeaPad 3 CB 14M836 - имеет 14-дюймовый экран c разрешением 1080p и частотой обновления изображения 60 Гц. Внутри установлена 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ хранилища eMMC, также есть слот для карт MicroSD. За производительность отвечает процессор MediaTek MT8183.

Ноутбук IdeaPad 3 CB 14M836 имеет порт USB-C для зарядки и этот же порт служит портом дисплея для подключения к монитору. Также есть полноразмерный порт USB-A и аудиоразъем.

Питается новинка от аккумулятора на 42 Втч, которого хватит до 16 часов автономной работы. Lenovo IdeaPad 3 CB 14M836 будет выпускаться в цветах Abyss Blue и Arctic Grey.

IdeaPad Flex 3 CB 11M836

Это 11-дюймовая версия с тем же процессором, что и предыдущая. Дисплей также поддерживает сенсорный ввод, но имеет разрешение HD и максимальную яркость 250 нит. Также ноутбук имеет шарнир на 360 °, поэтому его можно сложить и использовать как планшет.

На борту имеется 4 ГБ оперативной памяти и 34 или 64 ГБ памяти с поддержкой расширения через слот для карт MicroSD. Выбор порта такой же, как у IdeaPad 3 CB.

IdeaPad Flex 3 доступен в цветах Abyss Blue и Arctic Grey с двухцветной отделкой.