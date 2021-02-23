Новые MacBook Pro будут поддерживать карт-ридер и HDMI

Ожидается, что в этом году Apple в MacBook вернет разъемы MagSafe. Теперь Минг-Чи Куо опубликовал новый отчет с интересной информацией, в котором говорится, что две модели MacBook Pro 2021 года будут оснащены разъемами для чтения SD-карт и портом HDMI. По словам Минг-Чи Куо, Apple планирует как минимум два новых MacBook Pro со значительными изменениями в дизайне и характеристиках. Некоторые из критических изменений будут включать устройство чтения SD-карт и порт HDMI. В прошлом месяце Куо подробно рассказал о дизайне MacBook Pro 2021 года. Он сказал, что у ноутбуков будут прямоугольные стороны как в верхней, так и в нижней части. То есть они будут черпать вдохновение в моделях iPad Pro и iPhone 12. Ждем полноценного релиза.

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