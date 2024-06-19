Новые MacBook Pro получат более быстрые порты Thunderbolt

Новые модели планшета iPad Pro с диагональю дисплея в 11 и 13 дюймов оснащены новейшим процессором M4 от Apple, который массово производится по второму поколению 3-нм технологического процесса компании TSMC. Это значительное достижение в области производства полупроводниковой продукции, однако компания также внесла некоторые тонкие изменения в свою систему на кристалле, что помогло увеличить общую пропускную способность данных и расширить возможности устройств. Например, в M4 используются четыре контроллера Thunderbolt, что вдвое больше, чем у M3. Соответственно, процессор M4 теоретически может обеспечить большую пропускную способность через один порт, что будет полезно, когда Apple анонсирует новую линейку MacBook Pro на базе нового процессора в этом году.

Также есть вероятность, что новые ноутбуки могут иметь больше портов благодаря увеличенному числу контроллеров Thunderbolt в M4. Или же большее количество контроллеров Thunderbolt может привести к увеличению доступной пропускной способности для каждого порта, что означает не только повышение скорости передачи данных, но и возможность для будущих владельцев MacBook Pro с M4 подключать мониторы с гораздо более высоким разрешением и частотой обновления. Правда, пока что это только предположения, потому что компания официально никак улучшение контроллеров не комментировала, да и на самом деле Apple можно вовсе ничего не улучшать в новом поколении ноутбуков, ограничившись процессором.