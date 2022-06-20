Новые MacBook Pro задерживаются из-за дефицита чипов

Apple анонсировала свои новейшие модели ноутбуков M2 MacBook Air и MacBook Pro на мероприятии WWDC 2022 в начале этого месяца. MacBook Air имеет более современный вариант дизайна корпуса, но MacBook Pro идентичен своей предыдущей версии с чипом M1. Apple начала принимать заказы на MacBook Pro M2, а заказы на обновленный MacBook Air начнутся в июле. Ходят слухи, что заказы на MacBook Pro M2 имеют задержки с доставкой. Последние модели Apple M2 MacBook Pro с избранными пользовательскими конфигурациями столкнутся с задержкой доставки до августа. В то время как стандартные варианты нового MacBook Pro на M2 будут доступны в день запуска, другие модели с кастомной настройкой оперативной памяти и SSD будут перенесены как минимум на июль. Кроме того, для MacBook M2 с 24 ГБ оперативной памяти указаны даты поставки с 3 по 10 августа.

Это не первый раз, когда продукция Apple задерживается. Компания некоторое время боролась с нехваткой поставок MacBook, но не сказать, что это было успешно. Более того, 14-дюймовые и 16-дюймовые модели Apple MacBook Pro не будут доставлены покупателям до середины августа, включая модели стандартной конфигурации. Apple заявила, что проблемы с поставками могут быть связаны с глобальной нехваткой компонентов, а также с производственными проблемами, вызванными пандемией. Проблемы с поставками повлияют на финансовое положение Apple и обойдутся в сумму от 4 до 8 миллиардов долларов. Кроме того, дефицит в цепочке поставок затронет и другие категории продуктов. На данный момент Apple не объявила, когда будут выпущены новые модели MacBook Air. Учитывая текущий сценарий, мы также можем ожидать нехватки поставок MacBook Air M2.