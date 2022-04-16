Новые MacBook будут оснащены чипсетами Apple M2 Pro и M2 Max

Apple обновит свои 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Обе модели будут оснащены новым чипсетом Apple M2. Топовые модели M2 Max будут иметь 12-ядерный процессор и 38-ядерный графический процессор в сочетании с 64 ГБ оперативной памяти. Подробностей о модели M2 Pro не было, но ожидается, что он будет иметь процессор и графический процессор с 10 и 16 ядрами соответственно. Напомним, что это сопоставимо с прошлогодним чипсетом M1 Pro. Apple также может выпустить 13-дюймовый MacBook Pro начального уровня с чипом Apple M2, а также новые MacBook Air, Mac mini и Mac Pro. Первые два также будут оснащены новыми чипсетами M2 и M2 Pro, а Mac Pro будет работать на чипсете M1 Ultra .

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