Новые MacBook получат дорогие дисплеи

Трудно отрицать, что Apple добилась большого успеха, выпустив новые компьютеры MacBook на базе первого в истории компании ARM-процессоре Silicon M1. Это, однако, может быть только первым залпом в серии больших изменений, которые компания представит в своей линейке MacBook, а также в iPad Pro. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, в ближайшие два года Apple снова произведет революцию в своих MacBook, выпустив не менее трех моделей с новыми Mini-LED дисплеями со светодиодной подсветкой. Как объяснялось ранее, данные экраны, несмотря на свое название, по-прежнему являются ЖК-экранами, для подсветки которых используются светодиоды. Технология Mini-LED, используемая производителями телевизоров, обеспечивает более точный контроль над областями экрана, которые необходимо увеличить или уменьшить, увеличивая общую контрастность и качество дисплея.