Новые MacBook уже на подходе

Компания Apple достаточно хитро поступает со своими ноутбуками, обновляя лишь их процессоры или оперативную память, тогда как все остальные параметры остаются нетронутыми. Это выгодно в том плане, что производитель не тратит деньги на разработку и создание нового дизайна, а лишь оптимизирует ноутбук под новое железо. Так же поступят и с ноутбуками MacBook Air и MacBook Pro 13, которые будут обновлены в самое ближайшее время. Производитель обещает поставить более современные компоненты и предоставить их по той же цене, что и текущая линейка, так что если вы давно хотели себе именно такой ноутбук, то стоит немного подождать, пока будут анонсированы новые модели. Тогда можно будет получить более высокую производительность за те же деньги.