Новые OLED-дисплеи

Схема OLED-дисплея нового поколения, предложенная разработчиками лондонского университета, устроена таким образом, чтобы по-прежнему излучать поляризованный свет. Фильтрация же будет возложена на плечи внешних источников света. Специального фильтра для снижения яркости в таких дисплеях попросту не будет.Для лучшей читабельности и устранения бликов производители современных дисплеев устанавливают специальные фильтры. Дисплейный модуль в сборе представлен сложным «бутербродом» из нескольких фильтров. Но защита от бликов и повышение контрастности приводят к тому, что фильтры препятствуют прохождению света от диодов. В результате часть света утрачивается, а для нормальной работы диодам приходится повышать значение яркости, что вызывает излишнее потребление энергии.О стоимости новинки пока неизвестно.