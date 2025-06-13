Новые Pixel 10 всё же не получат магнитов в корпусе

Вчера появилась неофициальная информация о том, что компания Google готовит новый бренд аксессуаров под названием Pixelsnap, ориентированный на магнитные зарядки и подставки для предстоящих смартфонов флагманской серии Pixel 10. Многие обрадовались, решив, что это означает появление встроенных магнитов в самих смартфонах, как у iPhone. Но уже сегодня появилась новая утечка, которая опровергает эти ожидания — судя по всему, Google пойдёт по пути большинства Android-производителей и будет поддержка стандарта Qi2, но магниты окажутся не в смартфоне пользователя, а в чехле. Почему производители Android так боятся интегрировать магниты напрямую — остаётся загадкой. Логического объяснения нет, но, тем не менее, ситуация складывается именно так.

Соответственно, зарядки и подставки Pixelsnap будут работать с Pixel 10 только при использовании специального чехла с магнитами. Google предложит фирменные варианты, но также можно будет выбрать и сторонние. Ожидается, что зарядка будет внешне напоминать MagSafe от компании Apple, а подставка будет похожа на текущую Pixel Stand 2 с возможностью вставить в неё Qi2-зарядку. Google планирует представить эти аксессуары вместе с Pixel 10 на своём мероприятии, которое, по слухам, состоится 20 августа. Но пока что это выглядит не очень интересно на самом деле, потому что беспроводных зарядок на рынке очень много — зачем в данном случае брать дорогую модель от Google без каких-либо преимуществ?