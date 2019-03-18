Новые беспроводные колонки Audioengine A2 +

AudioEngine выпустила беспроводные колонки, которые являются новой итерацией популярных компьютерных колонок A2 +. Они поддерживают новейший стандарт Bluetooth 5.0 и будут хорошо работать на устройствах с iOS и Android. Так же есть возможность получать сигнал по кабелю через 3,5-мм стерео мини-джек, RCA, USB.

В колонках установлены шелковые твитеры размером три четверти дюйма, оснащеные неодимовыми магнитами. Диффузоры низкочастотных динамиков калибром 2,75 дюйма изготовлены из арамидного волокна с резиновыми внешними подвесами. Усилители расположены в левом спикере и работают в консервативном качественном классе A/B, выдавая общую пиковую мощность 60 Вт. Audioengine говорит, что они отлично подходят для настольных компьютеров или небольших комнат.

Беспроводные колонки Audioengine A2 + выпускаются в трех вариантах: сатинированный черный, глянцевый белый и глянцевый красный. Колонки обойдутся покупателям примерно в $250.