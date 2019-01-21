Новые беспроводные колонки Truvision 400BT

Компания Truvision выпустила совершенно новую 2.1-канальную акустическую систему под названием Truvision 400BT.

Подключение динамиков производится в стандартном 2,1-канальном формате с выделенным сабвуфером и двумя сателлитными динамиками. Кроме того, подключение динамика связана по Bluetooth, а также поставляется с пультом дистанционного управления, позволяющим использовать функцию «без прикосновения» и полностью использовать громкую связь. Сабвуфер оснащен специальным НЧ-динамиком 10 см х 1 см, заключенным в деревянное шасси низкочастотного динамика, которое в значительной степени стандартно для этого сегмента звукового оборудования. Truvision 400BT также включает в себя встроенный FM-радиоплеер. Стоимость Truvision 400BT составляет 42 доллара.