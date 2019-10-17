Новые беспроводные наушники Google Pixel Buds за $179

Google представила свои беспроводные наушники Pixel Buds 2-го поколения. На первый взгляд, новые Pixel Buds очень далеки от своего предшественника. Вместо шнура, соединяющего их вместе, наушники теперь действительно беспроводные.

Наушники идут в комплекте с зарядным чехлом овальной формы. В среднем наушники могут воспроизводить музыку непрерывно в течение пяти часов без подзарядки. Google также добавил Bluetooth-соединение на большие расстояния. Наушники могут работать на расстоянии равному целому футбольному полю для использования на открытом воздухе.

Pixel Buds оснащены специально разработанными 12-мм динамиками. Компания упомянула, что наушники будут поставляться с новым программным обеспечением, которое динамически регулирует громкость в соответствии с окружением пользователя, таким образом, сохраняя окружающий шум. Google Pixel Buds можно разбудить командой «Ок, Google». Наушники оценены в $ 179.