Новые беспроводные наушники Jabra Elite Active 45e за $ 168

Jabra дополняет свою серию аудио продуктов Elite обновленными беспроводными наушниками Elite 45e, которые идеально подходят для занятий спортом и другими видами активного отдыха.

Самая большая разница в Jabra Elite Active 45e по сравнению с Elite 45e, которая была запущена в прошлом году, это рейтинг устойчивости к воде и пыли. Новые беспроводные наушники имеют класс защиты IP67. Заявленное время автономной работы Jabra Elite Active 45e составляет девять часов при полном заряде, а функция быстрой зарядки рассчитана на один час работы при 15 минутах зарядки, когда батарея почти разряжена. Новинка поставляется с Bluetooth 5.0 для подключения и предлагают диапазон 10 метров с сопряжением до 8 устройств. Беспроводные наушники Jabra оснащены 12-мм динамиками, которые работают в диапазоне частот от 20 Гц до 14 кГц.

Гарнитура также поддерживает голосовой помощник, предоставляя доступ в одно касание к Google Assistant, Siri и Amazon Alexa. Приложение Jabra Sound + - доступно для Android и iOS - позволяет дополнительно персонализировать беспроводные наушники. Elite Active 45e будет доступен в трех цветах - черный, мятный и темно-синий за $ 168.