Новые беспроводные зарядные устройства от Griffin для iPhone и Apple Watch

Производитель аксессуаров Griffin, сертифицированный Apple, на CES 2019 объявил, что выпустит коллекцию новых решений для беспроводной зарядки под своими брендами PowerBlock и Reserve для iPhone и Apple Watch.

PowerBlock беспроводная панель быстрой зарядки с док-станцией Apple Watch - это сертифицированная Qi универсальная беспроводная зарядная панель, поддерживающая быструю беспроводную зарядку Apple мощностью 7,5 Вт и совместимая со всеми поколениями часов Apple Watch.

PowerBlock Wireless Charging Pad, который может заряжать до 10 Вт iPhone в портретном и альбомном режимах. Он поддерживает быструю беспроводную зарядку для устройств Apple и Samsung, но вам нужен настенный адаптер Quick Charge 2.0, который не входит в комплект.

PowerBlock Wireless Fast Charging Pad поддерживает беспроводную зарядку Qi мощностью до 15 Вт и поставляется в комплекте с адаптером питания, что и является причиной того, что он стоит дороже, чем PowerBlock Wireless Charging Pad/Stand. Он будет доступен в первом квартале за 59,99 долларов США.

Резервная беспроводная зарядная батарея - это портативный внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поверхность блока питания функционирует как беспроводная зарядная панель для Qi-совместимых устройств и имеет встроенный индикатор мощности, отображающий оставшуюся зарядную емкость аккумулятора. Он будет доступен за 34,99 долларов США.