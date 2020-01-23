Новые блоки питания от компании NZXT

2020-01-23, Автор - Ramil; Продукт - NZXT C; [88]
Компания NZXT начала 2020 год с запуска блоков питания линейки "C". NZXT совместно с Seasonic создали новые блоки питания серии "C" мощностью 650, 750 и 850 Вт с 10 летней гарантией.

Блоки питания серии NZXT C доступны с сертификатом 80 Plus Gold. Компания использовала японские конденсаторы. Блоки питания обеспечивают защиту от напряжения, перегрузки по току и коротких замыканий. Функция 0dB обеспечивает бесшумную работу.

Линейка NZXT C предназначены для корпусов форм-фактора ATX. Полностью модульная система кабелей гарантирует качественный кабель-менеджмент. Цены на блоки питания начинаются от 109 долларов за 650 Вт версию, 120 долларов за 750 Вт и 850 Вт по цене 130 долларов.

Комментарии и отзывы NZXT C
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