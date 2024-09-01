Новые часы Casio G-Shock GM-700 оценили в 205 долларов

Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock GM-700 1AJF, GM-700G-9AJF и GM-700P-6AJF в серебристой, золотистой и фиолетовой расцветках соответственно. Новинки характеризуются безелем из нержавеющей стали с ионным покрытием, водонепроницаемостью до 200 метров, ударопрочностью, мировым временем, секундомером, пятью будильниками, таймером обратного отсчёта, светодиодной подсветкой, автоматическим календарем, а также корпусом с габаритами 58,4:53,4:18,6 мм и массой 111 грамм. Старт продаж на местном для производителя японском рынке запланирован на сентябрь по цене от 205 до 235 долларов.

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