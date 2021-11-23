Новые цветовые варианты HomePod Mini

С сегодняшнего дня в общей сложности есть пять различных цветов для HomePod Mini, включая оранжевый, желтый, синий, белый и космический серый. HomePod mini разработан для Apple Music, Apple Podcasts с тысячами радиостанций и популярными музыкальными сервисами, такими как Pandora, Deezer и другими, обеспечивая развлечения для всех. При прослушивании музыки или подкастов или во время телефонного звонка пользователи могут легко переключать режим, не теряя связь, поднося свой iPhone к HomePod mini.

HomePod mini высотой всего 3,3 дюйма наполнен инновациями, обеспечивающими неожиданно мощный звук для динамика такого размера. Используя высококачественный звук для обеспечения богатого и детального акустического восприятия и максимальной производительности, HomePod mini наполняет комнату богатым звуком на 360 градусов, который великолепно звучит со всех сторон. С помощью нескольких мини-динамиков HomePod, пользователи могут воспроизводить одну и ту же музыку по всему дому или создавать стереопару для еще большего звучания.

Комментарии и отзывы HomePod Mini
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