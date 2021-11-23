Новые цветовые варианты HomePod Mini

HomePod mini высотой всего 3,3 дюйма наполнен инновациями, обеспечивающими неожиданно мощный звук для динамика такого размера. Используя высококачественный звук для обеспечения богатого и детального акустического восприятия и максимальной производительности, HomePod mini наполняет комнату богатым звуком на 360 градусов, который великолепно звучит со всех сторон. С помощью нескольких мини-динамиков HomePod, пользователи могут воспроизводить одну и ту же музыку по всему дому или создавать стереопару для еще большего звучания.