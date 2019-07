Galaxy Note10 и Galaxy Note10 Plus дебютируют в чёрном цвете, новом оттенке Aura Glow, Galaxy Note10 эксклюзивно получит белый цвет, Galaxy Note10 Plus — розовый оттенок корпуса. Базовая модель Galaxy Note10 получит аккумулятор ёмкостью 3500 мАч и тройную тыльную камеру, а старшая версия Galaxy Note10 Plus — батарею на 4300 мАч и квадро камеру (три стандартных модуля + ToF-камера). В комплекте — зарядное устройство мощностью 25 Вт.О стоимости новинки пока неизвестно.