Новые данные UMIDIGI X

UMIDIGI X получит 48-мегапиксельную камеру с элементами искусственного интеллекта, тремя сенсорами и широкоугольным объективом. В UMIDIGI X будут реализованы режимы Super Night, умный подбор режима съемки и ряд других. UMIDIGI X поставляется с аккумулятором емкостью 4150 мАч, поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, имеет многофункциональный NFC с поддержкой Google Pay. При этом толщина UMIDIGI X составляет всего 7,9 мм.Защитная наклейка показывает, что в экран UMIDIGI X будет установлен сканер отпечатков пальца. Диагональ сенсорной области составит 6,35 дюйма, при этом компания использует AMOLED-дисплей. Это первый смартфон UMIDIGI, получивший сразу две флагманские функции. Но наклейка не отображает форму экрана, и мы не знаем, будет ли это полноэкранный формат со всплывающей селфи-камерой или с вырезом в форме капельки.О стоимости новинки пока неизвестно.