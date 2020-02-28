Новые данные о смартфоне Samsung Galaxy A11

Исходя из недавней статистики, бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 оказался одним из самых продаваемых смартфонов на рынке за 2019 год. Сегодня искатели утечек поделились информацией об ожидаемом и важном для компании Samsung гаджете - Galaxy A11. Итак, исходя из утечки новинка должна будет оснаститься 6,4-дюймовым ЖК экраном, основной тройной камерой разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Также известно, что смартфон получит аккумулятор на 4000 мАч. Раннее сообщалось, что Galaxy A11 будет характеризоваться однокристальной платформой Snapdragon 625.