Новые детские смарт-часы Mi Bunny Phone Watch 3C

Для китайского рынка актуальна функция встроенного виртуального помощника XiaoAI. Он предоставляет детям образовательный контент от дошкольного до уровня начальной школы. Часы также поддерживают голосовое управление, будильник, отображение уведомлений со смартфона и другие функции, привычные для подобных устройств.Для видеозвонков часы оснащены 2-мегапиксельной камерой с широкоугольным объективом с углом обзора 84,8° и диафрагмой f/2,4. Поддержка 4G позволяет использовать Mi Bunny Phone Watch 3C без смартфона, чтобы родители всегда могли связаться с ребёнком. Кроме того, они оснащены GPS + Beidou, Wi-Fi и A-GPS для определения местоположения. Встроенного аккумулятора емкостью 780 мАч хватает до 4 дней работы гаджета.Mi Bunny Phone Watch 3C получили 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240х240 пикселей, прикрытым 2,5D-стеклом Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Заявлена защита по стандарту IPx7 — гаджет выдерживает погружение на глубину до 1 метра.Стоимость новинки составит 59 долларов.