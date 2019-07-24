Новые функции Samsung Galaxy Note10+

Камера Galaxy Note 10 + будет представлена четырьмя модулями: широкоугольным на 12 Мп, сверхширокоугольным на 16 Мп, теле объективом на 12 Мп и ToF-сенсором для анализа глубины резкости.Устройство получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей Infinity-O, процессор Snapdragon 855 Plus или Exynos 9825 (в зависимости от рынка), 8 ГБ оперативной памяти, накопитель стандарта UFS 3.0 на 256 ГБ и аккумулятор емкостью 4300 мАч. Аппарат будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт, но в комплекте с ним покупатель найдЕт адаптер только на 25 Вт. Кроме того, инсайдер сообщает о поддержке беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.О стоимости новой модели пока неизвестно.