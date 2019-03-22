Новые гибридные часы Fossil Q Cameron

На выставке Baselworld 2019 компания Fossil анонсировала Fossil Q Cameron - гибридные умные часы для женщин.

Новинка может похвастаться гладким золотисто-зеленым взглядом с тонким дизайном за которым упакованы скрытые смарты. Fossil Q Cameron оснащен 36-миллиметровым корпусом с 14-миллиметровым ремешком. Они могут похвастаться отслеживанием активности, сна, входящими уведомлениями, которые можно настроить в приложении Fossil, которое доступно как для iOS, так и для Android.

У Fossil Q Jacqueline также появилась новая цветовая опция панциря черепахи, дополненная ремешком того же стиля, что и у Q Cameron.