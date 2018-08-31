Новые iPhone XS засветились на официальном рендере

Профильное издание 9to5mac поделилось пресс-рендером, на котором изображены старшие модели iPhone 2018 года. Если верить источнику, новые iPhone X и iPhone X Plus выйдут под общим названием iPhone XS. Смартфоны будут доступны в трех расцветках: черной, серебристой и золотистой. Официальная презентация ожидается в сентябре.

По данным аналитика Минг-Чи Куо, старшую модель iPhone X Plus оснастят корпусом со стальной рамкой, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2688:1242 пикселей, двойной основной камерой на 12 Мп, аккумулятором на 3300-3400 мАч, 4 ГБ оперативной и 64, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Его цена составит от 900 до 999 долларов.

Новый iPhone X будет отличаться 5,58-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2436:1125 пикселей и аккумулятором на 2700-2800 мАч. За смартфон попросят от 800 до 899 долларов. Phone 9 оснастят алюминиевой рамкой, 6,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1792:828 пикселей, 12 Мп камерой с одинарным модулем, 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 2600-2700 мАч. Самый доступный iPhone будет стоить от 600 до 699 долларов.