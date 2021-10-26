Новые игровые мониторы AGON PRO

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и ИТ-аксессуаров, AGON by AOC, расширяет линейку AGON PRO, нацеленную на конкурентоспособных игроков, и представляет легендарное трио мониторов: 68,6 см (27 дюймов) AG274QXM (QHD @ 170 Гц), в котором используется панель Mini LED IPS с сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 27-дюймовые AG274UXP (4K @ 144 Гц) и 27-дюймовые AG274QG (QHD @ 240 Гц), оба 4-сторонних безрамочных монитора, оснащенные быстрыми панелями IPS и VESA DisplayHDR 600 служба поддержки.

Модель AG274UXP с диагональю 27 дюймов оснащена панелью Nano IPS с разрешением 4K (3840 x 2160) для получения чрезвычайно четких изображений с плотностью пикселей 163 PPI. Благодаря сочетанию разрешения 4K с частотой обновления 144 Гц и временем отклика GtG 1 мс, Монитор с точной цветопередачей предлагает VESA DisplayHDR 600 для насыщенного, яркого и динамичного изображения за счет очень высокой яркости, 1,07 миллиарда цветов и покрытия 98% области охвата DCI-P3. Четырехсторонний безрамочный дизайн для более гладкого внешнего вида, который получил награду Red Dot Design Award, а также оснащен Shadow Shield. Благодаря поддержке HDMI 2.1 AG274UXP полностью совместим с консолями нового поколения, которые могут выводить 4K @ 120 Гц и может поддерживать переменную частоту обновления.Устранение разрывов и заиканий на консолях и ПК благодаря совместимости с G-SYNC.

Монитор G-SYNC ULTIMATE AG274QG идеально подходит для большинства заядлых геймеров и киберспортивных игроков, которым требуется максимальное количество кадров в секунду, которое они могут получить, но при этом не хотят идти на компромисс с точностью цветопередачи. Модель AG274QG с диагональю 27 дюймов оснащена быстрой панелью IPS с разрешением QHD (2560 x 1440) и частотой обновления до 240 Гц, что обеспечивает невероятно детализированный и плавный игровой процесс. При времени отклика 1 мс GtG ореолы практически отсутствуют. -существующие и любители задержек могут даже измерить латентность своей системы благодаря встроенному NVIDIA Reflex Analyzer. Подключив мышь с поддержкой Reflex, такую ​​как AOC GM500, анализатор может дать пользователям мгновенную обратную связь о латентности системы. изображения также являются одной из сильных сторон AG274QG. 1,07 миллиарда цветов, 98% покрытие области DCI-P3, AG274QG также имеет сертификат VESA DisplayHDR 600 и одновременно отображает потрясающий яркий солнечный свет и пугающие глубокие тени. Сертификация NVIDIA G-SYNC ULTIMATE означает, что в мониторе используется первоклассный процессор NVIDIA G-SYNC, гарантирующий реалистичный HDR, отличный контраст и сверхнизкую задержку для впечатляющего, захватывающего игрового процесса. Монитор также имеет тот же отмеченный наградами дизайн и Shadow Shield.

Все три монитора оснащены универсальной подставкой с регулируемой высотой 120 мм для комфортных игровых сессий. Встроенный концентратор USB 3.2 с 4 портами помогает геймерам подключать периферийные устройства, такие как клавиатуры, мыши, потоковое освещение или веб-камеры. Мониторы оснащены RGB-подсветкой (Light FX) и проекцией логотипа AGON, представленной в предыдущих моделях AGON PRO, для повышения персонализации. Контроллер QuickSwitch, проводной пульт дистанционного управления, присутствует во всех моделях, чтобы легко настраивать игровые функции в экранном меню. Экранное меню можно также контролировать на самом мониторе или с помощью программного обеспечения G-Menu (AG274QXM и AG274UXP).